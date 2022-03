Espanha e Alemanha investigarão possíveis violações do direito internacional na Ucrânia

A Procuradoria espanhola anunciou, nesta terça-feira (8), a abertura de uma investigação sobre as "graves violações do direito internacional humanitário" derivadas do "ato de guerra injustificado" cometido pela Rússia na Ucrânia - informou o órgão.



A investigação espanhola têm como objetivo "dar materialidade à entidade delitiva dos fatos e fazer quantas diligências forem necessárias", diz o texto do decreto.



"A agressão que sofre a nação soberana da Ucrânia não é apenas um ato de guerra injustificado e, portanto, não amparado por qualquer norma internacional, como, além da violação de sua soberania, estão-se originando outras graves violações do Direito Internacional Humanitário", acrescenta a Procuradoria em seu decreto de cinco páginas.



"A ação da Federação Russa e de seus dirigentes não se encontra, de modo algum, amparada em causas, ou circunstâncias legais", completa o órgão, que considera os tribunais espanhóis competentes para investigar possíveis crimes cometidos.



Este anúncio se dá horas depois de a Procuradoria alemã abrir sua investigação pelo mesmo motivo.



- Alemanha começará a reunir provas



Uma fonte da Justiça alemã confirmou à AFP a abertura da investigação que, segundo declarações à imprensa do ministro da Justiça, Marco Buschmann, pretende "coletar e assegurar todas as provas" para eventuais processos.



"As eventuais violações do direito penal internacional devem ser perseguidas em conformidade", acrescentou Buschmann, em entrevista ao jornal Passauer Neue Presse.



Ele especificou que os ministros europeus da Justiça conversaram sobre os procedimentos para documentar possíveis crimes de guerra cometidos na Ucrânia.



Denominada "estrutural", a investigação da Pocuradoria federal alemã, encarregada de assuntos sensíveis, tem como objetivo reunir documentos e testemunhos de qualquer abuso cometido.



O Tribunal Penal Internacional (TPI) também está investigando acusações de crimes de guerra e de crimes de lesa-humanidade desde a semana passada.



A Rússia iniciou sua invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro e, desde então, trava uma guerra em todo território, bombardeando cidades. Mais de dois milhões de pessoas fugiram do país, segundo a ONU.



Dezenas de civis morreram, e alguns testemunhos relatam o uso de bombas de fragmentação, além de ataques a zonas residenciais e a infraestruturas civis.



As bombas de fragmentação são compostas por um contêiner, como um obus, que armazena projéteis explosivos de menor tamanho, chamados de "submunições". Em geral, atingem a população civil.



Seu uso foi proibido pela Convenção de Oslo de 2008, documento não ratificado por Moscou.



Nos últimos anos, a Alemanha começou a investigar supostos crimes de guerra e de lesa-humanidade cometidos em conflitos no exterior, como na Síria.



Para isso, aplica o princípio de "justiça universal", que lhe permite julgar determinados crimes, independentemente de onde tenham sido cometidos.