Déficit comercial dos EUA atinge recorde em janeiro devido à queda nas exportações

Um salto nas importações de petróleo e automóveis em janeiro, combinado com uma forte queda nas exportações, levaram o déficit comercial dos Estados Unidos a um novo recorde, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira(8).



A diferença na balança comercial da maior economia do mundo aumentou 9,4% em relação a dezembro, para um recorde mensal de 89,7 bilhões de dólares, segundo dados do Departamento de Estado.



As exportações caíram 1,7% em dezembro para 224,4 bilhões de dólares, enquanto as importações subiram para 314,1 bilhões.



"No geral, os fluxos comerciais estão em níveis recordes", disse Rubeela Farooqi, da High Frequency Economics, observando que o déficit continuará alto por enquanto devido à "forte demanda por importações".



As exportações de serviços, como viagens, caíram, enquanto o déficit comercial de bens também atingiu um recorde.



As importações de carros, peças e motores subiram US$ 1,6 bilhão, enquanto as compras de petróleo bruto e gás natural subiram US$ 1,5 bilhão.



No entanto, as compras fora dos Estados Unidos de semicondutores, essenciais para a fabricação de carros e telefones, caíram US$ 600 milhões em relação a dezembro.