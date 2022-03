Ao menos 57 combatentes de milícia de autodefesa morrem na Nigéria

Pelo menos 57 combatentes de uma milícia de autodefesa morreram no noroeste da Nigéria em confrontos com um grupo criminoso, disseram uma fonte de segurança e dois moradores à AFP nesta terça-feira (8).



Durante anos, gangues criminosas no centro e noroeste da Nigéria têm atacado cidades, roubando gado e matando moradores, levando muitas cidades a criar milícias de autodefesa com o apoio do governo.



A polícia local confirmou à AFP nesta terça-feira que houve combates na segunda-feira entre uma milícia de autodefesa, chamada Yansakai, e bandidos, no estado de Kebbi (noroeste).



"Houve um incidente entre os Yansakai e bandidos que deixou vários mortos dos dois lados", declarou à AFP Nafiu Abubakar, porta-voz da polícia do estado de Kebbi.



"Ainda não temos um balanço exato", acrescentou. No entanto, um responsável de segurança da região afirmou à AFP que foram encontrados 57 corpos de milicianos.



Dois moradores, contatados pela AFP, afirmaram que 62 milicianos morreram.



Os bandidos fugiam das operações militares nas regiões em seu poder no país vizinho de Níger (ao norte), quando foram atacados pelos milicianos, cientes de seus movimentos, explicou Nafiu Abubakar.