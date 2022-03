Israel mantém voos para a Rússia, apesar das sanções

Israel se prepara nesta terça-feira (8) para estender as garantias financeiras às companhias aéreas locais para continuar voando para a Rússia, enquanto a maioria das companhias aéreas ocidentais boicota o país que invadiu a Ucrânia.



Uma fonte do Ministério das Finanças de Israel disse à AFP, sob condição de anonimato, que o ministério tentará estender as garantias lançadas na semana passada para garantir a continuidade dos voos para a Rússia.



As companhias aéreas israelenses indicaram que suas apólices de seguro não cobrem voos devido a sanções contra a Rússia após a invasão da Ucrânia.



A medida, que assegura companhias aéreas no valor de US$ 2 bilhões, expira em 9 de março.



A União Europeia, Canadá e Estados Unidos suspenderam voos para a Rússia e fecharam seu espaço aéreo para aviões russos como parte das sanções.



Outros países, como Turquia, Catar e Emirados Árabes Unidos, mantêm conexões aéreas com a Rússia.



Israel condenou a invasão russa na ONU, mas não adotou sanções significativas como fizeram as potências ocidentais, destacando seus fortes laços com Moscou e Kiev.



