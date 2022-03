Pelo menos 21 pessoas morreram na segunda-feira (7) nos bombardeios russos da cidade ucraniana de Sumy - informa um novo balanço das autoridades locais divulgado nesta terça.



"Foram encontrados os corpos de 21 pessoas, duas delas crianças", no local do acidente, disse a Promotoria regional no Facebook, atualizando o balanço anterior de nove mortos.