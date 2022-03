Chefe do Estado-Maior dos EUA busca tranquilizar vizinhos da Ucrânia

Do Báltico ao Mar Negro, o chefe do Estado-Maior dos americano, general Mark Milley, procurou nos últimos dias tranquilizar os países do antigo bloco soviético que se sentem ameaçados pela invasão russa da Ucrânia.



Os Estados Unidos reforçaram sua presença militar na Europa Oriental para "prevenir qualquer agressão suplementar por parte dos russos e evitar uma guerra entre grandes potências", declarou Milley na segunda-feira perto de Constanta, no sul da Romênia.



"O que vocês fazem é realmente importante: garantir à Romênia e a outros aliados da OTAN que estamos aqui, que os Estados Unidos estão aqui", disse ele.



Procedentes diretamente dos Estados Unidos, ou de bases na Itália ou na Alemanha, cerca de 15.000 soldados americanos foram mobilizados nas últimas semanas ao longo de um arco de 1.200 km nos países vizinhos de Ucrânia e Belarus, que apoia a invasão russa, para dissuadir Moscou de avançar.



Os Estados Unidos têm, normalmente, 67.000 soldados estacionados na Europa, aos quais se somam unidades enviadas para rotações de vários meses.



Essas rotações se expandiram, com unidades baseadas na Europa Ocidental enviadas para o leste e reforços deslocados dos Estados Unidos. Hoje, são cerca de 100.000 soldados na Europa.



Entre eles, 2.500 estão instalados nos três países bálticos (Lituânia, Letônia e Estônia); 10.000, na Polônia; 2.400, na Eslováquia; 350, na Bulgária; e 200, na Hungria.



Durante uma viagem de cinco dias, o general Milley visitou cinco desses países - os três bálticos, Polônia e Romênia -, onde se reuniu com autoridades de alto escalão para tranquilizá-las e avaliar suas necessidades.



- Como no Afeganistão -



Na Letônia, que se separou da União Soviética em 1991 e depois se juntou à OTAN, o ministro da Defesa, Artus Pabriks, pediu mais assistência militar e, acima de tudo, uma presença militar permanente.



Em todos os países, o principal oficial militar dos Estados Unidos visitou as tropas, lembrando-as de sua missão: mostrar que os Estados Unidos estão prontos para defender o território de seus aliados da OTAN.



Foi o que os aliados fizeram em 2001, quando a OTAN se uniu aos Estados Unidos na guerra no Afeganistão em resposta aos ataques do 11 de Setembro, cometidos pela rede Al Qaeda, então sob o regime talibã.



Essa experiência militar comum reaparece diante da ameaça russa, pois muitos dos líderes militares dos países do flanco leste da OTAN participaram da guerra no Afeganistão ao lado das forças americanas.



"O que fica claro para mim é a unidade e a determinação da OTAN frente a uma ameaça sem precedentes e ao maior conflito terrestre no continente europeu desde 1945", declarou Milley à AFP durante sua viagem.