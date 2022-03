Irã anuncia que colocou novo satélite militar em órbita

As autoridades iranianas anunciaram nesta terça-feira (8) que colocaram em órbita um novo satélite militar, no momento em que as negociações em Viena para tentar salvar o acordo sobre o programa nuclear de Teerã estão em uma fase crucial.



"O segundo satélite militar iraniano, chamado Nour-2, foi enviado ao espaço pelo foguete Qassed, da força aeroespacial da Guarda Revolucionária (o exército ideológico do Irã) e colocado em órbita com sucesso a 500 quilômetros da Terra", anunciou agência oficial de notícias IRNA.



Os Guardiães da Revolução afirmaram que o Nour-2 é um "satélite de reconhecimento", de acordo com um comunicado publicado em seu site oficial, Sepah News.



Em abril de 2020, eles lançaram seu primeiro satélite militar, o Nour-1.



Para os Estados Unidos, esse lançamento foi a prova de que o programa espacial iraniano é para fins militares, para além de comerciais.



Nesta terça-feira, o Sepah News disse que o Nour-1 continua "ativo".



A República Islâmica diz não ter intenção de se dotar de armas nucleares e sempre afirmou que suas atividades aeroespaciais são pacíficas e em conformidade com uma resolução do Conselho de Segurança da ONU.



O lançamento do novo satélite se dá em um contexto de declarações positivas sobre um acordo iminente nas negociações do programa nuclear iraniano em curso em Viena.



Essas conversas têm como objetivo revitalizar o acordo internacional alcançado em 2015. Para isso, busca-se o retorno dos Estados Unidos - que se desvincularam unilateralmente do pacto em 2018 - a ele e que Teerã volte a cumprir seus compromissos.



Em meados de janeiro, a Guarda Revolucionária anunciou que testou "com sucesso" um foguete com um motor de combustível sólido capaz de transportar satélites.