Governo argentino pede agilidade ao Congresso em acordo com FMI

O governo de Alberto Fernández pediu agilidade ao Congresso no tratamento do acordo de refinanciamento da dívida argentina com o FMI por cerca de 45 bilhões de dólares, no início do debate parlamentar sobre o projeto, nesta segunda-feira (7).



"Peço-lhes agilidade e apoio, com o objetivo de deixar para trás esse fardo que herdamos e podermos nos concentrar no aprofundamento da recuperação econômica", disse o chefe de gabinete, Juan Manzur, em reunião conjunta das comissões de Orçamento e Finanças da Câmara dos Deputados.



Após um ano e meio de negociações, o governo anunciou na última quinta-feira o envio ao Congresso do texto do acordo fechado com a equipe do Fundo Monetário Internacional (FMI) para refinanciar sua dívida com o órgão por meio de um novo acordo de crédito.



"Estamos diante de uma circunstância objetiva: a Argentina não tem os fundos necessários para enfrentar os vencimentos de 2022 e 2023. Nossa tarefa é evitar um cenário de default generalizado", disse Manzur aos deputados.



O crédito contraído pela Argentina em 2018 durante o mandato de Mauricio Macri, contempla pagamentos da ordem de 19 bilhões de dólares em 2022 e outros 20 bilhões de dólares em 2023, um horizonte que o governo considera insustentável.



O novo programa prevê dez revisões trimestrais e um período de graça de quatro anos. Os pagamentos devem ser realizados entre 2026 e 2034.



Para que o empréstimo entre em vigor, ele deve receber o aval do parlamento argentino e da direção do FMI.



"A alternativa ao acordo com o FMI é a incerteza", afirmou o ministro da Economia, Martín Guzmán, diante dos deputados, ao sustentar que a proposta "é um programa para a recuperação e para reduzir a inflação".



"Queremos cumpri-lon osso compromisso é efetivamente cumpri-lo", destacou.



Fernández não conta com a maioria no Congresso e também tem que lidar com as reticências de um setor da governista Frente de Todos (centro-esquerda) que pedia "mais firmeza" na negociação com o FMI.



Entre os reticentes está Máximo Kirchner, deputado e filho da ex-presidente a atual vice, Cristina Kirchner, que renunciou há um mês à presidência do bloco governista na Câmara baixa para evitar ter que liderar a posição favorável ao acordo. Seu setor sustenta que o FMI precisou contemplar as responsabilidades de ter concedido um crédito "impagável".



O empréstimo de 57 bilhões de dólares é o maior concedido na história do organismo multilateral. A Argentina recebeu 44 bilhões.



No opositor Juntos pela Mudança, também não há unanimidade. A coalizão está dividida entre os que rejeitam o novo acordo, o setor alinhado ao ex-presidente Maurício Macri, e os que estão dispostos a votar a favor.