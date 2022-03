Ataques israelenses matam ao menos dois civis perto de Damasco

Pelo menos dois civis foram mortos em ataques israelenses nesta segunda-feira perto de Damasco, informou a agência oficial de notícias síria SANA, enquanto uma ONG apontou que dois combatentes pró-iranianos morreram nos ataques.



Os "sistemas de defesa interceptaram a maioria dos mísseis", mas "dois civis foram mortos e houve danos materiais", nestes ataques realizados na madrugada de segunda-feira contra posições ao sul de Damasco, informou a agência sem dar mais detalhes e citando fontes militares.



A SANA disse que os ataques levaram à "destruição de uma fábrica de mármore" e danificaram propriedades civis e várias outras fábricas na cidade de Harasta, perto de Damasco.



De acordo com o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH), os ataques tiveram como alvo "um depósito de armas e munições nas mãos de milícias apoiadas pelo Irã perto do aeroporto de Damasco".



"Dois combatentes pró-iranianos morreram e outros seis ficaram feridos nos ataques", disse o OSDH, acrescentando que um dos combatentes mortos era de origem síria, enquanto não conseguiu determinar a nacionalidade do segundo.



O ministério das Relações Exteriores sírio condenou nesta segunda-feira os ataques israelenses "sobre áreas residenciais". "A Síria pede às Nações Unidas e ao Conselho de Segurança que assumam suas responsabilidades", afirmou.



Desde o início do ano, Israel realizou pelo menos sete ataques aéreos na Síria, segundo a ONG, acrescentando que essas incursões mataram dois soldados sírios e quatro milicianos apoiados pelo Irã em fevereiro.



Desde o início da guerra na Síria, há quase 11 anos, Israel realizou centenas de ataques aéreos no país vizinho, contra posições do exército e combatentes do Hezbollah e de outras milícias apoiadas por Teerã.