Ópera de Londres dispensa o maestro russo Pavel Sorokin

A Royal Opera House de Londres anunciou nesta segunda-feira (7) que dispensou Pavel Sorokin, maestro do prestigioso teatro russo Bolshoi, para sua próxima apresentação de "O Lago dos Cisnes", após a invasão russa da Ucrânia.



"Dada a situação atual na Ucrânia, não é possível para Pavel Sorokin, maestro da orquestra Bolshoi, reger o Royal Ballet como convidado neste momento", anunciou a ópera de Londres em um breve comunicado.



A Royal Opera House de Londres já anunciou no final de fevereiro que havia cancelado, pelos mesmos motivos, as apresentações do famoso balé Bolshoi programadas para este verão.



Nascido em Moscou, Sorokin começou a trabalhar como pianista de balé para o Teatro Bolshoi em 1983 e tornou-se seu diretor em 1989.



Ele fez sua estreia com o British Royal Ballet em 2007 dirigindo "O Lago dos Cisnes" e tem trabalhado regularmente para a companhia desde então.



Ele também dirigiu orquestras na Ópera de Paris, na Metropolitan Opera em Nova York e no Kennedy Center em Washington.