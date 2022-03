Borrell: se guerra na Ucrânia continuar, até cinco milhões de refugiados poderão chegar à UE

Até cinco milhões de refugiados podem chegar à União Europeia se a invasão da Ucrânia pela Rússia e o bombardeio de cidades continuarem, afirmou o chefe da diplomacia europeia Josep Borrell nesta segunda-feira em Montpellier (sul).



"Se o bombardeio continuar, se o bombardeio de cidades continuar indiscriminadamente, podem ser esperados até cinco milhões de exilados", disse ele.



A ONU já indicou nos últimos dias que quatro milhões de pessoas podem deixar a Ucrânia se a guerra continuar.



Mais de 1,7 milhão de pessoas fugiram desde o início da invasão russa em 24 de fevereiro, de acordo com os últimos números da ONU divulgados nesta segunda-feira.



"Nesse caso, devemos nos preparar para receber cinco milhões de pessoas", acrescentou Borrell, dizendo que é necessário um esforço financeiro significativo para lidar com a situação.



Em 1º de março, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu pelo menos 500 milhões de euros do orçamento europeu para assistência humanitária após a invasão russa da Ucrânia.



Uma primeira parcela de 100 milhões de euros foi desbloqueada para a Ucrânia e a Moldávia, disse Borrell.