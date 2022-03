Moderna instalará sua primeira fábrica de vacinas anticovid na África no Quênia

O laboratório Moderna anunciou nesta segunda-feira (7) a construção da seu primeiro laboratório africano de vacinas anticovid no Quênia, depois de ter assinado um acordo prévio com aquele país que prevê a produção de 500 milhões de doses por ano.



A empresa prevê investir 500 milhões de dólares nesta fábrica, que vai produzir vacinas de RNA mensageiro para todo o continente africano, que ainda enfrenta graves carências de doses para combater a covid-19.



"A Moderna está determinada a fazer parte da solução" na luta contra a pandemia, disse Stephane Bancel, seu diretor-geral, em um comunicado.



A Moderna diz esperar que sua fábrica comece a distribuir a vacina contra a covid-19 na África no próximo ano.



Mais de um ano após a administração da primeira dose do imunizante anticovid no mundo, apenas 12,7% dos 1,3 bilhão de africanos estão totalmente vacinados.



O chefe da OMS, o etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, muitas vezes pediu acesso equitativo a vacinas para chegar ao fim da pandemia e criticou os países ricos por reterem as doses.



Atualmente, apenas 1% das vacinas aplicadas na África são produzidas no continente.