Doze candidatos aspiram à presidência da França

Doze candidatos, entre eles o presidente Emmanuel Macron, obtiveram as 500 assinaturas necessárias para concorrer às eleições Presidenciais na França, previstas para 10 e 24 de abril anunciou nesta segunda-feira (7) o Conselho Constitucional.



"Nesta manhã, de acordo com a Constituição e os textos em vigor, o Conselho Constitucional validou a lista oficial de candidatos à eleição da Presidência da República, explicou em um vídeo seu presidente, Laurent Fabius.



Além de Macron, os principais candidatos são: Marine Le Pen e Éric Zemmour, da extrema-direta, a direitista Valérie Pécrese, a socialista Anne Hidalgo, o ambientalista Yannick Jadot e o esquerdista Jean-Luc Mélenchon.



A lista de candidatos completa-se com Fabien Roussel (comunista), Nathalie Arthaud (extrema-esquerda), Philippe Poutou (anticapitalista), Nicolas Dupont-Aignan (direita radical) e Jean Lassalle (direita).



Os 12 candidatos - o mesmo número de 2017 - reuniram os 500 endossos necessários de políticos que ocupam cargos eletivos e também apresentaram seu consentimento para concorrer e uma declaração de bens, interesses e atividades ao Conselho Constitucional.



As pesquisas apontam o atual presidente como o grande favorito para um novo mandato, que vê sua intenção de voto aumentar devido à sua gestão internacional da guerra na Ucrânia. Macron é seguido por Le Pen, Zemmour, Pécresse e Mélenchon.