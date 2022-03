O Conselho de Segurança da ONU se reunirá a portas fechadas e informalmente na tarde desta segunda-feira para discutir a Coreia do Norte, a pedido dos Estados Unidos, após um suposto teste de míssil norte-coreano, disseram diplomatas.



Os Estados Unidos e os membros europeus do Conselho de Segurança das Nações Unidas - Reino Unido, França, Albânia, Irlanda e Noruega - estão por trás da convocação desta sessão, disseram as fontes à AFP sob condição de anonimato.