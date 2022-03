Reunião dos ministros das Relações Exteriores da Rússia, Ucrânia e Turquia na quinta-feira

O ministro das Relações Exteriores da Turquia, Mevlut Cavusoglu, anunciou que se reunirá na quinta-feira com os colegas da Rússia e Ucrânia, Serguei Lavrov e Dmytro Kuleba, respectivamente, em Antalya (sul da Turquia), no que seria o primeiro encontro entre os dois responsáveis desde o início da guerra.



A Turquia organizou um fórum diplomático de três dias para o qual convidou Serguei Lavrov, que confirmou sua presença no último fim de semana, de acordo com o governo turco, que também queria convencer o ucraniano Dmytro Kuleba.



O encontro foi confirmado por Moscou. O porta-voz do ministério ucraniano das Relações Exteriores, Oleg Nikolenko, se limitou a afirmar à AFP que "a possibilidade deste encontro é contemplada".



"Seguindo a iniciativa de nosso presidente e nossos intensos esforços diplomáticos, os ministros das Relações Exteriores da Rússia e da Ucrânia decidiram se reunir com a minha participação" no âmbito do Fórum Diplomático de Antalya, explicou Cavusoglu no Twitter.



A porta-voz da diplomacia russa, Maria Zakharova, confirmou o encontro na rede de mensagens Telegram, indicando que "foi planejado um encontro à margem do fórum diplomático de Antalya entre o ministro russo das Relações Exteriores, Serguei Lavrov, e o da Ucrânia, Dmytro Kuleba".



Esta será a primeira viagem de Lavrov desde que a Rússia iniciou sua ofensiva na Ucrânia, em 24 de fevereiro, o que gerou a imposição de sanções ocidentais contra sua economia.



A Turquia, membro da Otan e aliada da Ucrânia, também mantém uma relação próxima com a Rússia. Desde o início do conflito, tentou estar em contato com os dois países.



O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, falou no domingo por telefone com seu homólogo russo Vladimir Putin, a quem pediu um "cessar-fogo geral urgente" na Ucrânia e a abertura "urgente" de corredores humanitários.



Desde o início do conflito, Ancara tenta um perigoso exercício de equilíbrio: "Não abandonar nem Kiev, nem Moscou" e "não ceder sobre os interesses da Turquia", resumiu o presidente Erdogan no primeiro dia da guerra, quando esteve fortemente envolvido na promoção da mediação entre os dois países.



Ele viajou para Kiev no mês passado para se encontrar com o presidente Volodimir Zelensky - a quem a Turquia entrega drones de combate que já atingiram colunas russas no solo.



E reiterou repetidamente seu convite ao presidente russo, Vladimir Putin, para encontrá-lo - uma oferta educadamente recebida pela pessoa em questão que não deu seguimento.



A Turquia depende de Moscou para manter sua economia à tona, já prejudicada pela inflação de quase 55% em um ano. Moscou foi responsável por 44% das importações de gás turco em 2021 e os 4,7 milhões de turistas russos representaram 19% dos visitantes estrangeiros à Turquia.



A Turquia, por sua vez, é o único país da Otan que não fechou seu espaço aéreo para aviões russos, e muitos cidadãos russos que fogem do regime estão migrando para Istambul.