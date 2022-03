Novas negociações com entre Ucrânia e Rússia a partir das 11H00 (horário de Brasília)

A terceira rodada de negociações com a Rússia começará nesta segunda-feira às 14H00 GMT (11H00 de Brasília) em Belarus, anunciou no Twitter um negociador ucraniano.



"Terceira rodada. Começa às 16H00, hora de Kiev. A mesma delegação", afirmou Mikhailo Podoliak, membro da delegação ucraniana.



A Rússia ainda não confirmou oficialmente que as negociações acontecerão nesta segunda-feira. De acordo com agências de notícias do país, a delegação chegou a Belovezhskaya Pushcha, uma localidade da região de Brest, próxima da fronteira com a Polônia, onde aconteceu a segunda rodada de negociações.



A Rússia iniciou em 24 de fevereiro uma invasão da Ucrânia, com bombardeios em várias cidades que provocaram muitas mortes e a fuga de más de 1,5 milhão de ucranianos.



As duas rodadas anteriores de negociações, também organizadas em Belarus, país aliado de Moscou, não apresentaram resultados.



O exército russo anunciou nesta segunda-feira a suspensão temporária dos ataques em algumas áreas "com fins humanitários" e a abertura de corredores humanitários para retirar civis de Kiev, Kharkiv, do porto cercado de Mariupol e da localidade de Sumy, perto da fronteira com a Rússia.



Porém, metade dos corredores seguem em direção à Rússia e Belarus, o que motivou o governo ucraniano a rejeitar a proposta.