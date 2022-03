Ao menos nove pessoas morreram no domingo em um bombardeio russo com mísseis contra o aeroporto da cidade de Vinnytsia, 200 km ao sudoeste de Kiev, anunciaram nesta segunda-feira os serviços de emergência ucranianos.



"Nesta segunda-feira foram resgatadas 15 pessoas dos escombros, nove delas mortas. São cinco civis e quatro militares", afirmou o serviço de emergências no Telegram. As tarefas de busca prosseguem, segundo os socorristas.