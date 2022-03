Dinamarca anuncia referendo para se unir à política de defesa europeia

Diante das tensões com a Rússia, o governo dinamarquês quer aderir à política de defesa da União Europeia (UE) e organizará um referendo nacional sobre a questão em 1º de junho, anunciou neste domingo (6) a primeira-ministra Mette Frederiksen.



Durante uma entrevista coletiva, a chefe de governo da Dinamarca instou "veementemente" os dinamarqueses a anular a disposição que mantém o país escandinavo - membro da Otan - à margem da política da União Europeia em matéria militar.



"Os momentos históricos requerem decisões históricas", justificou Frederiksen na coletiva de imprensa, pedindo que população vote para derrubar a medida adotada há quase 30 anos.



A premiê também se comprometeu a aumentar os gastos com defesa nos próximos anos, para alcançar a meta da Otan (2% do PIB) até 2033.



A líder social-democrata também expressou seu desejo de tornar a Dinamarca "independente do gás russo", mas não especificou como nem apresentou nenhum calendário.