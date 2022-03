Rússia afirma que países não devem receber caças da Ucrânia

A Rússia advertiu neste domingo (6) os países vizinhos da Ucrânia sobre o risco que representa receber aviões de combate ucranianos utilizados na guerra entre os dois Estados.



"Praticamente, toda a aviação do regime de Kiev apta para o combate foi destruída. Mas sabemos por uma fonte segura que algumas aeronaves ucranianas voaram para a Romênia e outros países vizinhos", disse o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashenkov.



"O uso da rede de aeródromos destes países como base para aviões militares ucranianos e seu uso posterior contra as Forças Armadas russas poderia ser considerado como um envolvimento destes países no conflito armado", acrescentou.



A Ucrânia, que é alvo de uma invasão do exército russo desde 24 de fevereiro, apela aos países ocidentais para que estabeleçam uma zona de exclusão aérea sobre o seu território, algo que a Otan rechaçou, alegando que representaria forte risco de confrontação direta com Moscou.



No sábado, o presidente russo, Vladimir Putin, advertiu que a Rússia consideraria como um adversário militar qualquer país que tentasse impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia.