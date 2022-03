Ataques russos destroem aeroporto na região central da Ucrânia

Ataques russos com mísseis destruíram neste domingo o aeroporto de Vinnytsia, 200 km ao sudoeste de Kiev, anunciou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.



"Acabei de ser informado sobre um ataque com mísseis em Vinnytsia. Oito foguetes... o aeroporto foi completamente destruído", afirmou Zelensky no Telegram sobre a cidade de 370.000 habitantes.



Zelensky também criticou os países ocidentais por sua recusa a impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia e não fornecer aviões de combate à Força Aérea ucraniana.



"Repetimos todos os dias: fechem o espaço aéreo da Ucrânia, fechem aos mísseis russos, aos aviões de combate russos, a todos estes terroristas", disse o presidente.



"Somos humanos e é seu dever humanitário nos proteger", acrescentou.



"Se não fizerem isto, se não entregarem aviões para nos proteger, só podemos chegar a uma conclusão: vocês também querem que nos matem lentamente", denunciou.