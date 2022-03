As tropas russas se preparam para bombardear Odessa, uma cidade estratégica e principal porto da Ucrânia, advertiu neste domingo o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



"Será um crime militar. Será um crime histórico", declarou Zelensky em uma mensagem de vídeo, no momento em que o exército russo, procedente da Crimeia anexada, continua avançando no sul da Ucrânia.