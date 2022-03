Polícia israelense mata palestino após ataque com faca em Jerusalém

As forças de segurança israelenses mataram neste domingo um palestino que tentou esfaquear policiais na Cidade Antiga de Jerusalém, informou a polícia.



O agressor, um palestino de 19 anos natural de Jerusalém Oriental, anexada e ocupado por Israel, feriu um policial com uma faca antes de ser atingido por um tiro.



"Esta manhã (...) um terrorista se aproximou de policiais que estavam na entrada de Bab Huta (Esplanada das Mesquitas) na Cidade Antiga de Jerusalém. Ele usou uma faca e feriu um deles", afirma um comunicado das forças de segurança.



A polícia respondeu com tiros e os serviços médicos enviados ao local "constataram a morte do terrorista", completa o texto.