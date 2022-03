Coreia do Norte anuncia novo teste para satélite de reconhecimento

A Coreia do Norte anunciou neste domingo que executou um novo teste para o desenvolvimento de um satélite de reconhecimento, embora analistas apontem que este foi um lançamento velado de míssil balístico.



O teste aconteceu no sábado, anunciou a agência de notícias estatal KCNA.



"A Administração Nacional de Desenvolvimento Aeroespacial (NADA, norte-coreana) e a Academia de Ciências da Defesa executaram no sábado um novo teste importante no plano de desenvolver um satélite de reconhecimento", afirmou a KCNA.



"Durante o teste, a NADA confirmou a confiabilidade do sistema de transmissão e recepção de dados do satélite, seu sistema de controle vários sistemas em terra", acrescenta a nota.



Os militares sul-coreanos afirmaram mais cedo que acreditam que este foi o lançamento de um novo míssil balístico pelo Norte, que executou um número sem precedentes de testes de armas este ano.



Pyongyang anunciou na semana passada que lançou um componente de seu "satélite de reconhecimento", mas Seul afirmou na ocasião que este também foi um míssil balístico.



Analistas afirmaram que o lançamento de sábado pode ter envolvido um míssil balístico intercontinental (ICBM).



"Como os satélites e os ICBMs são iguais por dentro e por fora, um lançamento de satélite poderia levar a península coreana de volta às elevadas tensões de 2017", disse Yang Moo-jin, professor da Universidade de Estudos Norte-coreanos em Seul.



Yang sugeriu que os dois testes de armas deste mês poderiam ser uma mensagem para Washington, uma forma de buscar concessões sem ter que cruzar a "linha vermelha" de um lançamento de ICBM.



Apesar de enfrentar duras sanções internacionais por seu programa nuclear, Pyongyang ignora as ofertas de diálogo dos Estados Unidos e insiste em modernizar seu aparato militar.