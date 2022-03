11º dia de invasão: Ucrânia pede ampliação de sanções contra a Rússia

Corredor humanitário foi adiado após Rússia não cumprir acordo de 'cessar-fogo' (foto: Aris Messinis/AFP)

Apesar do acordo feito entre Rússia e Ucrânia na última rodada de negociações, na quinta-feira (03/03), a retirada de civis nas regiões de Mariupol e Volnovakha foi adiada após os russos não cumprirem com o cessar-fogo.

O governo ucraniano cobrou mais ajuda dos Estados Unidos em meio ao conflito. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu neste sábado (05/03) que os Estados Unidos ampliem as sanções e parassem de importar petróleo da Rússia.

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, pediu ao secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, o

envio de aviões e sistemas de defensa antiaérea ao seu país.

Rússia retoma ataques contra Mariupol

Após o fracasso do ‘cessar-fogo’ e adiamento do corredor humanitário, a Rússia voltou a atacar a cidade portuária de Mariupol, na costa do Mar de Azov.

Antes mesmo da confirmação dos novos ataques, russos e ucranianos trocaram acusações sobre o fracasso em oferecer essas linhas seguras de passagem.

Número de refugiados ucranianos pode chegar a 1,5 milhão

Segundo um levantamento feito pela ONU, o número de refugiados que fugiram da invasão russa na Ucrânia pode subir para 1,5 milhão até o final de domingo (06/03).

“Esta é a crise de refugiados que mais cresce na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial”, disse o alto comissário das Nações Unidas para refugiados, Filippo Grandi, à Reuters em entrevista por telefone.

A Polônia aceitou cerca de 800 mil ucranianos desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Putin diz que sanções são semelhantes a declaração de guerra

O presidente Vladimir Putin afirmou que as sanções impostas contra a Rússia por países ocidentais são semelhantes a uma declaração de guerra e alertou que qualquer tentativa de impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia é igual a entrar no conflito.



Zelensky critica a Otan

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também lamentou a decisão da Otan de não estabelecer uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, apesar da invasão russa, e disse que a escolha deu “luz verde” para a continuação do bombardeio de cidades ucranianas.

Segundo o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, os próximos dias de guerra “próximos dias devem ser piores” e, mesmo assim, houve um consenso entre os países-membros de que não deve haver aviões da Otan no espaço aéreo da Ucrânia e nem tropas no território do país.

A Otan também rejeitou o pedido de Kiev de implementar uma zona de exclusão aérea, alegando que isso aumentaria a guerra para além da Ucrânia.

China pede negociação direta entre os países

A China pediu negociações “diretas” entre a Ucrânia e a Rússia, em uma conversa telefônica entre o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken.

Após o início da invasão russa em território ucraniano, a China adotou uma posição intermediária diplomática, recusando-se a condenar o ataque russo.



Terceira rodada de negociação é marcada

A terceira rodada de negociações entre a Ucrânia e a Rússia acontecerá na segunda-feira (07/03) segundo David Arakhamia, membro da delegação ucraniana.

Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia, em 24 de fevereiro, os dois países se encontraram duas vezes. A primeira não apresentou grandes avanços e a segunda terminou com um aperto de mão e um acordo para corredores humanitários.

Londres, Paris, Roma e Zurique registraram protestos para pedir o fim da guerra na Ucrânia, segundo a AFP.

Ucrânia afundou seu maior navio de guerra

Para evitar que os russos aprendessem a fragata Hetman Sahaidachny, maior navio de guerra ucraniano, a Marinha da Ucrânia decidiu afundá-lo. O barco estava parcialmente desmontada, passando por reparos, na cidade de Mykolaiv, perto do litoral do Mar Negro.