Chile ampliará fosso em fronteira com Bolívia para frear migração irregular

O governo chileno anunciou neste sábado (5) a ampliação de um fosso na fronteira com a Bolívia, perto da localidade de Colchane, no norte do país, para controlar a migração irregular nessa região e o trânsito de grupos criminosos.



O governo realizou na semana passada a manutenção do fosso de 600 metros construído há cinco anos perto de Colchane.



Organizações criminosas dedicadas ao contrabando e ao tráfico de drogas construíram pontes para atravessá-lo, que também são usadas por migrantes irregulares, principalmente venezuelanos.



O ministro do Interior do Chile, Rodrigo Delgado, disse à imprensa local que o fosso será ampliado por mais 300 metros na direção norte.



"São aproximadamente 300 metros que vão ampliar para o norte o fosso atual, que é onde está o mesmo complexo fronteiriço", explicou Delgado.



Há cerca de dois anos, Colchane se transformou na porta de entrada de milhares de migrantes irregulares que atravessam a fronteira a pé e por passagens clandestinas, vindos da Bolívia e cruzando o inóspito Altiplano. Seu objetivo é chegar ao Chile, onde buscam uma vida melhor.



A ampliação do fosso busca "gerar maior capacidade de controle das organizações criminosas que queiram atravessar em veículos ou justamente de pessoas que queiram entrar no Chile de forma clandestina", indicou Delgado.



Pelo menos 23 migrantes morreram no último ano tentando atravessar a fronteira com a Bolívia. Grande parte dos que conseguem chegar às cidades chilenas, se instalam em barracas, nas praças ou caminham sem rumo pedindo ajuda.



A crise migratória fez com que o governo de Sebastián Piñera, que termina o seu mandato na próxima sexta-feira, decretasse em fevereiro o estado de exceção, que foi estendido por mais 15 dias na quinta-feira passada.



A medida permite mobilizar mais de 600 militares em quatro províncias do norte chileno para colaborar com a polícia no controle migratório fronteiriço.