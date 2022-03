O exército da Rússia retomou a "ofensiva" contra duas cidades cercadas do sudeste da Ucrânia, incluindo o porto estratégico de Mariupol, informou o ministro russo da Defesa, Igor Konashenkov.



"Devido à relutância do lado ucraniano a influenciar os nacionalistas ou a prolongar o 'cessar-fogo', as operações ofensivas foram retomadas às 18H00 de Moscou" (12H00 de Brasília), afirmou o ministro em uma mensagem de vídeo.