Itália congela bens de oligarcas russos avaliados em EUR 140 milhões

O governo italiano anunciou neste sábado que congelou ativos de oligarcas russos no país avaliados em 140 milhões de euros (153 milhões de dólares), incluindo os iates embargados na sexta-feira.



O bem de maior valor bloqueado é o iate "Lady M", avaliado em 65 milhões de euros (71 milhões de dólares), pertencente a Alexei Mordashov, um oligarca próximo a Vladimir Putin, que foi alvo de sanções da União Europeia após a invasão russa da Ucrânia.



Também foi apreendido o iate "Lena", avaliado em EUR 50 milhões (US$ 54 milhões), do fundador da empresa Gunvor, Gennady Timchenko.



Uma propriedade (17 milhões de euros) do bilionário Alisher Usmanov também está entre os bens afetados.



Mais de 500 pessoas ou entidades russas foram alvos de sanções europeias.