Blinken visita fronteira da Polônia com a Ucrânia

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, visitou neste sábado a fronteira entre Polônia e Ucrânia, em um momento de grande fluxo de refugiados que fogem da guerra.



Blinken conversou com as autoridades polonesas sobre o agravamento da crise humanitária provocada pela invasão russa da Ucrânia, enquanto os ucranianos tentam fugir e chegar ao país vizinho através da passagem de fronteira de Korczowa-Krakovets.



Mais de 780.000 pessoas fugiram da Ucrânia e buscaram refúgio na Polônia desde 24 de fevereiro.



Blinken elogiou a Polônia por seu esforço para receber milhares de ucranianos e informou que Washington pretende liberar mais 2,75 bilhões de dólares para ajudar os refugiados e os países que os recebem.



Blinken também viajará à Moldávia e aos três Estados bálticos (Lituânia, Letônia e Estônia), com o objetivo de expressar o apoio de Washington a sua segurança e reforçar a unidade ocidental contra Moscou.