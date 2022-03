Radwa Helmi se torna 1ª mulher a fazer parte do Conselho de Estado do Egito

Radwa Helmi se tornou neste sábado (5) a primeira juíza do Egito a fazer parte do Conselho de Estado, que até agora estava composto exclusivamente de homens.



Helmi, que esteve presente no Conselho de Estado hoje, era uma das 98 mulheres que tinham sido selecionadas no ano passado para fazer parte da instituição, em virtude de uma decisão anunciada em outubro pelo presidente Abdel Fatah Al Sisi.



A três dias do Dia Internacional da Mulher, "o 5 de março se transformou em outro dia histórico para as mulheres egípcias", disse Maya Morsi, que dirige o Conselho Nacional da Mulher.



O Egito conta com centenas de advogadas, mas elas tiveram que esperar décadas até que uma mulher conseguisse chegar ao alto escalão e se tornasse juíza.



A primeira foi Tahany al-Gebaly, indicada ao Tribunal Constitucional em 2003. Ela ocupou o cargo durante dez anos, antes de ser destituída em 2012 pelo presidente islamista Mohamed Mursi.



No Egito, não existe nenhuma lei que proíba as mulheres de ocupar estes cargos, mas é comum que os tribunais estejam compostos exclusivamente por homens.



Atualmente, há 8 ministras, quase um quarto das pastas do governo, e 168 deputadas no Parlamento, que tem 569 cadeiras.