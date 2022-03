País que tentar impor zona exclusão aérea na Ucrânia seria parte do conflito, adverte Putin

O presidente russo, Vladimir Putin, afirmou neste sábado que a Rússia consideraria cobeligerante qualquer país que tentar impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, uma medida que Kiev solicita à Otan, sem sucesso.



"Ouvimos dizer que seria necessário criar uma zona de exclusão aérea no território ucraniano. Mas é impossível fazê-lo a partir do território ucraniano, só é possível a partir do território de um país vizinho", afirmou Putin durante um encontro com funcionárias da companhia aérea Aeroflot.



Ele enfatizou que consideraria "qualquer movimento nessa direção como participação no conflito armado" por parte do terceiro país que o faça, pois criaria "uma ameaça contra nossos militares".



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, criticou na sexta-feira a recusa da Otan de instaurar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, que serviria para neutralizar a vantagem aérea em combate da Rússia.



As potências ocidentais não aceitaram o pedido (difícil de aplicar) porque representaria um risco importante de conflito direto com a Rússia, que iniciou uma ofensiva militar na Ucrânia em 24 de fevereiro.