Putin diz que não tem plano para decretar lei marcial na Rússia

A Rússia não prevê introduzir a lei marcial, afirmou neste sábado o presidente Vladimir Putin, em resposta aos insistentes boatos neste sentido devido ao conflito na Ucrânia.



"A lei marcial é aplicada (...) em caso de agressão especialmente nas regiões em que acontecem combates. Não temos uma situação deste tipo, e espero que não aconteça", declarou Putin, ao ser questionado por funcionários da companhia aérea russa Aeroflot.



Muitos boatos circularam na Rússia sobre uma possível convocação de reservistas e a introdução da lei marcial.



"Há tentativas de desestabilizar a sociedade", comentou Putin durante a reunião com funcionários da Aeroflot.



O presidente russo afirmou que as operações militares na Ucrânia têm a participação apenas de soldados e oficiais profissionais. Ele disse que o Kremlin não pretende convocar o contingente de reservistas.



A Aeroflot foi duramente afetada pelas sanções ocidentais impostas contra a Rússia desde que as tropass do país invadiram a Ucrânia em 24 de fevereiro.