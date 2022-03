Uma equipe de televisão britânica sofreu uma emboscada nas proximidades de Kiev no início da semana, na qual um jornalista foi ferido por um tiro, informou a Sky News.



Stuart Ramsay, correspondente da Sky News, foi atingido por uma bala na região lombar na segunda-feira quando seguia para a capital ucraniana com sua equipe.



A Sky News exibiu imagens do ataque na sexta-feira. Duas balas atingiram o colete à prova de balas de um cinegrafista. A equipe de cinco pessoas saiu do carro e foi resgatada pela polícia ucraniana.



Um esquadrão russo de reconhecimento de sabotadores é suspeito de executar o ataque, segundo a Sky News.