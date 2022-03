Zelensky faz alerta à Europa e critica Otan

O líder ucraniano gravou vídeo pedindo que também os russos saíam às ruas contra a guerra (foto: AFP Photo/Presidência da Ucrânia)





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pediu ontem sanções mais duras dos países ocidentais contra Moscou, depois que a Rússia atacou a central nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. “É necessário endurecer imediatamente as sanções contra o Estado terrorista nuclear”, declarou Zelensky em um vídeo, no qual também pediu aos russos que “saiam às ruas” para exigir o fim dos ataques de seu país a usinas nucleares ucranianas.





“É necessário impedir que a Europa morra de um desastre nuclear”, afirmou o presidente ucraniano. “Sobrevivemos a uma noite que pode acabar com a história. A história da Ucrânia. A história da Europa”, disse o presidente ucraniano Volodimir Zelensky depois que bombas russas atingiram a usina nuclear de Zaporizhia, a cerca de 150 quilômetros de distância, ao Norte da península da Crimeia.





Em seu pronunciamento, Zelensky dedicou alguns minutos de silêncio às vítimas do conflito e pediu ao mundo que apoie a Ucrânia. “Eu quero pedir que vocês não fiquem em silêncio, quero pedir que vocês saiam na rua e apoiem nosso país, apoiem nossa luta, e dizer que, se a Ucrânia não resistir, a Europa não vai resistir. Se nós cairmos, vocês caem. Então por favor, não fiquem em silêncio, não façam vista grossa para isso. Saiam e apoiem a Ucrânia o máximo que puderem”, destacou.





O presidente ucraniano também disse que o conflito é uma luta entre a “luz” e a “escuridão”. “Saiam para as ruas, apoiem a Ucrânia. Nós queremos isso: apoiem a nossa liberdade. Não é uma vitória somente sobre os militares russos. É uma vitória da luz sobre a escuridão, do bem sobre o mal, da liberdade sobre aquilo que está acontecendo hoje no nosso país, no território do nosso país, no território da Ucrânia”, afirmou.





Otan





O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, fechou a porta ao pedido ucraniano de estabelecer uma zona de exclusão aérea. “Os aliados concordaram que não deveríamos ter aviões sobre o espaço aéreo da Ucrânia, ou tropas da Otan no território da Ucrânia”, declarou Stoltenberg ao final de uma reunião de emergência dos chanceleres da Aliança.





De acordo com Stoltenberg, “a única maneira de implementar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia” é enviando caças da Otan, que teriam que derrubar caças russos que operam na Ucrânia. “Nós já deixamos claro que não vamos entrar na Ucrânia, nem no espaço aéreo, nem em solo. Achamos que se fizermos isso, vamos acabar tendo algo que pode se tornar uma guerra total na Europa, engolindo muitos outros países e causando muito mais sofrimento humano”, explicou. Por essa razão, os aliados da Otan tomaram a "dolorosa decisão" de fortalecer as sanções e o apoio à Ucrânia, mas “sem envolver diretamente as forças da Otan no conflito na Ucrânia, seja em seu território ou em seu espaço aéreo”.





Mais sanções





Stoltenberg admitiu que as perspectivas imediatas na Ucrânia são preocupantes. “Nos próximos dias, veremos as coisas piorarem, com mais mortes, mais sofrimento e mais destruição, à medida que as forças russas trazem armas pesadas e continuam seus ataques em todo o país", alertou. Em relação ao papel da aliança ocidental, Stoltenberg disse que continuará “fazendo o que for necessário para proteger cada centímetro do território da Otan. A Otan é uma aliança defensiva”.





Stoltenberg recebeu o secretário de Estado americano, Antony Blinken, ontem antes de uma reunião de emergência em que também participaram o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, e os ministros das Relações Exteriores da Finlândia e da Suécia, dois países associados. Por sua vez, a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse em comunicado junto com Blinken que a UE está “pronta” para aplicar mais sanções à Rússia caso o presidente Vladimir Putin não pare a guerra na Ucrânia.





“Para deixar bem claro, estamos prontos para tomar novas medidas severas se Putin não parar e reverter a guerra que ele começou", disse a autoridade alemã. Após uma reunião de chanceleres da UE, Borrell negou que o objetivo das sanções seja promover uma mudança de governo na Rússia ou a queda de Putin. “O objetivo das sanções é enfraquecer a economia russa, fazê-la sentir o peso das consequências e fortalecer a posição dos ucranianos nas próximas negociações. Mas não tem nada a ver com a mudança de regime na Rússia”, acrescentou.





O grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) ameaçou, ontem, impor novas “sanções severas” contra a Rússia por sua intervenção militar na Ucrânia e se propôs a combater as campanhas russas de “desinformação” sobre a guerra. Os países do G7 “continuarão a impor sanções severas em resposta à agressão russa”, assinalaram em um comunicado os ministros das Relações Exteriores do grupo formado por Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão.





Rússia controla maior usina nuclear do país

A Rússia tomou ontem o controle da usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa. A Ucrânia reconheceu a tomada da região pelas tropas de Vladimir Putin. Apesar do risco de explosão, ucranianos e americanos não detectaram vazamento radioativo. “O território da central nuclear de Zaporizhia está ocupado pelas Forças Armadas da Federação Russa”, afirmou a agência estatal ucraniana. “Não foram registradas mudanças no nível de radiação. Funcionários operacionais controlam os blocos de energia e garantem seu funcionamento de acordo com as exigências das regulamentações técnicas e de segurança”, completa o texto.





O ataque a Zaporizhzhia, a maior usina nuclear da Ucrânia e da Europa, que provocou um incêndio sem consequências nos níveis de radioatividade, paralisou o mundo com medo de uma nova catástrofe atômica. Zaporizhia fica 150 quilômetros ao norte da península da Crimeia. De acordo com o governo de Kiev, mísseis russos atingiram um edifício e um laboratório do complexo. As chamas foram controladas antes que houvesse uma explosão.





Segundo o governo ucraniano disse nas redes sociais, não houve vítimas nesse ataque. Mais tarde, durante a madrugada, o diretor da administração militar da região de Zaporizhia, Oleksander Starukh, afirmou que “a segurança nuclear está garantida agora”. O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, chamou de "mentira" que a Rússia tenha atacado a usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para analisar a situação. A acusação de que a Rússia é responsável pelo ataque à usina “faz parte de uma campanha de mentiras”, disse o embaixador.





Reação

O ataque russo provocou uma grande comoção no mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, conversou com o colega ucraniano e o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, condenou a "irresponsabilidade" da Rússia. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem em Nova York a pedido do Reino Unido para estudar as consequências desses bombardeios, disseram diplomatas.





O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, denunciou as “ações irresponsáveis” do presidente russo, Vladimir Putin, que podem “ameaçar diretamente a segurança de toda a Europa". Seu ministro da Defesa, Ben Wallace, acusou Putin de “brincar com fogo”. “É incrivelmente perigoso. Não é perigoso apenas para a Ucrânia e os russos, é perigoso para a Europa”, completou. O chefe de Governo italiano, Mario Draghi, condenou “o ataque vil da Rússia à usina nuclear de Zaporizhzhia, um ataque à segurança de todos”.





A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) pediu o “cessar do uso da força” contra a usina nuclear de Zaporizhzhia e alertou para os riscos de um reator ser atingido. “É uma situação sem precedentes” e “continua extremamente tensa e difícil”, enfatizou o diretor da AIEA, Rafael Grossi, apesar de “os sistemas de segurança dos reatores não terem sido afetados” e os instrumentos de controle dos níveis de radiação estão “totalmente operacionais”.

Zelensky, lamentou a decisão “deliberada” da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de não estabelecer uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, apesar da invasão russa da Ucrânia. “Hoje, a liderança da Aliança (Atlântica) deu luz verde para a continuação do bombardeio de cidades ucranianas, recusando-se a estabelecer uma zona de exclusão aérea”, afirmou Zelensky em um vídeo divulgado pela presidência ucraniana. “Apesar de saber que novos bombardeios e novas baixas são inevitáveis, a Otan decidiu deliberadamente não fechar o espaço aéreo da Ucrânia”, criticou o presidente da Ucrânia. “Entendemos que os países da Otan criaram uma história para si mesmos, segundo a qual o fechamento do espaço aéreo da Ucrânia provocaria uma agressão direta da Rússia contra a Otan", acrescentou.