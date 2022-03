Coreia do Norte dispara 'projétil não identificado' (militares sul-coreanos)

A Coreia do Norte disparou pelo menos um "projétil não identificado", informaram neste sábado (4) as forças armadas sul-coreanas no nono suposto teste com mísseis este ano no país dotado de arsenal nuclear.



"A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado para o leste", informou o estado-maior conjunto sul-coreano em um comunicado, sem dar maiores detalhes.



Pyongyang realizou sete testes de armas em janeiro, um número sem precedentes, incluindo com seu míssil mais potente desde 2017, quando o líder Kim Jong Un provocou o então presidente americano, Donald Trump, com uma série de lançamentos.



Em fevereiro, Pyongyang anunciou ter realizado um teste de "grande significado" para o desenvolvimento de um satélite de reconhecimento, um dia depois de Seul revelar que havia detectado um lançamento de míssil balístico.



Os últimos testes norte-coreanos ocorrem em um momento delicado na região, quando o Sul se prepara para escolher seu novo presidente, na quarta-feira.



Especialistas dizem que Pyongyang poderia usar sua próxima data festiva, quando comemora o 110º aniversário do fundador do país, Kim Il Sung, em 15 de abril, para efetuar um grande teste armamentista.