Moody's rebaixa em dois graus classificação da dívida da Ucrânia

A classificadora de risco americana Moody's somou-se a outras agências ao rebaixar a dívida da Ucrânia em dois graus, de B3 a Caa2, devido à piora da crise após a invasão russa.



A medida é similar à adotada por outras agências, como Fitch e S&P; Global Ratings, na semana passada, quando a Moody's já advertira para o risco de um rebaixamento.



As agências também rebaixaram a classificação da dívida da Rússia e os dois países poderiam sofrer novos rebaixamentos em suas notas, informou a Moody's.



"O rebaixamento em dois graus das classificações da Ucrânia e a decisão de manter as classificações em revisão para um rebaixamento maior foram provocados pela intensificação da invasão militar russa da Ucrânia", explicou a Moody's em um comunicado.



A agência acrescentou que "a intensificação da invasão militar da Ucrânia poderia ter implicações nos pagamentos da dívida soberana", sem que sejam suficientes as promessas de apoio financeiro internacional.



O governo enfrenta reembolsos externos de cerca de 6 bilhões de dólares em 2022 e entre 2 e 6 bilhões de dólares a cada ano durante a próxima década e tinha reservas em moeda estrangeira no valor de 27,5 bilhões de dólares no fim de janeiro de 2022, segundo o comunicado.



A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, e o presidente do Banco Mundial, David Malpass, conversaram nesta sexta com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para renovar suas promessas de apoio ao país devastado pela guerra.



O Banco Mundial prepara uma ajuda de 3 bilhões de dólares e o Fundo Monetário Internacional tem um pacote de empréstimos existente de 2,2 bilhões de dólares com a Ucrânia e comprometeu-se a liberar mais financiamento de emergência, sem que o montante tenha sido revelado.



