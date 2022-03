Zelensky discursará virtualmente no Senado dos EUA neste sábado

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, se dirigirá ao Senado dos Estados Unidos por videoconferência neste sábado, informou uma fonte parlamentar à AFP.



A conversa acontecerá pelo aplicativo Zoom pela manhã, horário de Washington.



Dada a escalada do conflito na Ucrânia, vários legisladores pedem ao governo Biden que fortaleça a retaliação contra Moscou e suspenda -entre outras medidas- as importações americanas de petróleo russo, um passo que a Casa Branca não parece disposta a dar.



Um senador americano, o republicano Lindsey Graham, chegou a pedir que "alguém na Rússia" assassinasse o presidente Vladimir Putin para prestar "um grande serviço" ao seu país e ao resto do mundo.



Por sua vez, o presidente ucraniano implorou à Otan que estabeleça uma zona de exclusão aérea em seu país, uma linha vermelha intransponível para o governo Biden, mas que alguns políticos americanos defendem.