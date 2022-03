Jornalista é morto no norte do México, o sexto em 2022

Um jornalista foi assassinado nesta sexta-feira (4) no estado de Zacatecas, no norte do México, informaram as autoridades, tornando-se o sexto profissional de comunicação executado no país desde o começo deste ano.



"Condeno o ato em que foi privado da vida, na tarde de hoje, em Fresnillo, Juan Carlos Muñiz, trabalhador do portal de notícias Testigo Minero", manifestou-se no Twitter o governador de Zacatecas, David Monreal.



O funcionário pediu à procuradoria regional "esclarecer este fato e encontrar os responsáveis rapidamente".



O "Testigo Minero" também condenou o crime contra Muñiz, que, informou, alternava a atividade jornalística com um trabalho como taxista.



Zacatecas é atualmente um dos estados mais castigados pela violência do narcotráfico no México, devido a uma guerra entre os cartéis de Sinaloa e Jalisco Nova Geração, segundo autoridades e analistas.



Enquanto isso, Fresnillo é a cidade mexicana onde mais se sente a insegurança, segundo uma pesquisa recente.



As ações criminosas se intensificaram no fim de 2021 em Zacatecas com confrontos e descoberta de cadáveres expostos em locais públicos.



A partir disso, o próprio presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, viajou para a região em novembro passado e anunciou um reforço da presença militar.