O barril de Brent do Mar do Norte fechou nesta sexta-feira (4) a 118,11 dólares, seu valor máximo desde agosto de 2008, impulsionado pela queda das exportações russas.



O preço do barril de Brent para entrega em maio subiu 6,92% em Londres nesta sexta.



Desde o início da invasão russa à Ucrânia, o Brent registrou alta de 21,9%.



Enquanto isso, em Nova York, o barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega em abril fechou em alta de 7,43% nesta sexta, a 115,68 dólares, também um valor máximo desde setembro de 2008.