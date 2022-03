Wall Street encerra a semana em baixa por guerra na Ucrânia

A bolsa de Nova York encerrou a semana em baixa nesta sexta-feira (4) pela intensificação da guerra na Ucrânia, que ofuscou as boas notícias do mercado de trabalho nos Estados Unidos.



O índice Dow Jones fechou em queda de 0,53% a 33.614,67 unidades. O tecnológico Nasdaq recuou 1,66% a 13.313,44 pontos e o S&P; 500, 0,79%, a 4.328,87 unidades.



O mercado de trabalho americano continuou em ascensão em fevereiro, com uma forte geração de emprego, e o desemprego se aproxima dos níveis pré-pandemia.



No total, a economia criou 678.000 empregos em fevereiro, após os 481.000 gerados em janeiro, um número revisto para cima, segundo dados do Departamento do Trabalho, publicados nesta sexta. Os analistas antecipavam 400.000 novos postos de trabalho em fevereiro.



Por outro lado, a taxa de desemprego caiu mais do que o previsto, a 3,8%, contra 4% no mês anterior e se aproxima, assim, do mínimo histórico anterior à pandemia, de 3,5%, alcançado durante o governo de Donald Trump.