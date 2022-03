Militares dos EUA e da Rússia estão em contato através da 'linha de détente'

A guerra na Ucrânia levou os militares dos Estados Unidos e da Rússia a estabelecer uma nova linha telefônica, conhecida como "linha de détente", um canal de comunicação direto que supostamente só deve ser usado em situações de emergência, anunciou o Pentágono nesta sexta-feira (4).



Esta linha telefônica, habilitada "há poucos dias", conecta diretamente o comando dos Estados Unidos na Europa com o Ministério da Defesa russo, informou o porta-voz do Pentágono, John Kirby.



"Nós sabemos que funciona", afirmou Kirby. "Quando testamos, eles atenderam."



O porta-voz do Pentágono, no entanto, recusou-se a dizer se este canal de comunicação foi usado quando a usina nuclear ucraniana de Zaporizhzhia, cerca de 150 quilômetros ao norte da península da Crimeia, foi bombardeada durante a noite em ataques atribuídos à Rússia.



"Se houvesse uma situação em que precisássemos nos comunicar com o Ministério da Defesa em um caso urgente, suponho que o usaríamos", limitou-se a dizer Kirby, que espera que os militares russos façam o mesmo.



Um canal de comunicação semelhante já havia sido estabelecido entre os dois países durante a guerra na Síria, na qual Moscou deu apoio militar às tropas do presidente Bashar al-Assad.



Esse processo lembra o "Telefone vermelho" da Guerra Fria, um canal de comunicação criado em 1963 após a crise dos mísseis cubanos e que permitiu que a Casa Branca e o Kremlin se comunicassem diretamente.