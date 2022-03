O chefe da agência de vigilância nuclear da ONU chegou a Teerã nesta sexta-feira (4), informou o órgão de energia nuclear do Irã, no momento em que as negociações para reviver o acordo de Viena de 2015 sobre o programa nuclear iraniano se aproximam de uma conclusão.



O diretor-geral da Organização Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, "foi recebido em sua chegada a Teerã pelo porta-voz da Organização de Energia Atômica [do Irã], Behrouz Kamalvandi", informou o órgão iraniano em seu portal na internet.