Rússia restringe acesso ao Twitter, segundo agências

O órgão regulador da comunicações na Rússia, o Roskomnadzor, "restringiu" nesta sexta-feira (4) o acesso ao Twitter, após ter bloqueado o uso do Facebook no país, informaram as agencias russas de notícias.



Segundo a Interfax e a RIA Novosti, o regulador acatou um pedido do Ministério Público de 24 de fevereiro, dia em que a Rússia iniciou a invasão da Ucrânia.



O Roskomnadzor não emitiu até agora nenhum comunicado para explicar as razões da medida.



Os correspondentes da AFP na Rússia afirmaram durante a noite que o aplicativo do Twitter tinha parado de atualizar.



Em relação ao Facebook, o Roskomnadzor indicou que havia ordenado o seu bloqueio porque a rede social, de propriedade do grupo americano Meta, "discrimina" os meios de comunicação russos.



