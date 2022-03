Trudeau viajará à Europa para demonstrar apoio à Ucrânia

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou nesta sexta-feira (4) que vai viajar na próxima semana a Londres, Riga, Berlim e Varsóvia para discutir com seus aliados como apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia.



Durante a visita, que se estenderá de 6 a 11 de março, Trudeau "se reunirá com seus parceiros e aliados (para) discutir como continuar apoiando a Ucrânia" diante da "agressão russa".



Durante uma coletiva de imprensa, o primeiro-ministro canadense disse ter conversado na quinta-feira com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky.



O G7, que o Canadá integra, pediu à Ucrânia para pôr um fim a seus ataques "nas imediações das usinas nucleares ucranianas", após os bombardeios russos que provocaram na madrugada de sexta-feira um incêndio na usina de Zaporijia, a maior da Europa, sem consequências nos níveis de radioatividade.