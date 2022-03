Facebook diz que bloqueio na Rússia deixará 'milhões de russos' sem informações confiáveis

O Facebook lamentou nesta sexta-feira(4) o bloqueio da rede social pela Rússia, dizendo que a medida privaria milhões de pessoas de informações confiáveis e de um fórum para trocar opiniões.



A Rússia alegou ter bloqueado o Facebook por "discriminar" os meios de comunicação estatais russos, restringidos em várias plataformas em meio à invasão da Ucrânia por Moscou.



"Milhões de russos comuns em breve serão privados de informações confiáveis... e silenciados de falar", disse Nick Clegg, vice-presidente de assuntos globais da Meta, empresa matriz do Facebook



Desde que Moscou invadiu a Ucrânia na semana passada, as autoridades russas aumentaram a pressão sobre a mídia independente em um país onde a liberdade de imprensa já estava em um rápido declínio.



As plataformas se tornaram uma das frentes da invasão condenada internacionalmente, onde ambos os lados impulsionam narrativas em tempo real.



"Continuaremos fazendo tudo o que pudermos para restaurar nossos serviços de modo que continuem disponíveis para que as pessoas se expressem com segurança e se organizem para agir", acrescentou Clegg.



Meta