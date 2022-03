Macron, 'extremamente preocupado' com segurança das usinas nucleares na Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, está "extremamente preocupado com os riscos" que "a invasão russa" pode trazer para a segurança das usinas nucleares na Ucrânia e proporá "medidas concretas" para reduzi-los, anunciou nesta sexta-feira (4) a Presidência francesa em um comunicado.



"Rússia e Ucrânia devem encontrar um acordo" com base nestas propostas, que se vinculam aos critérios da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), para "assegurar juntas a preservação da segurança" destas usinas, acrescentou.



Na madrugada de sexta-feira, projéteis russos impactaram a usina nuclear ucraniana de Zaporijia, a maior da Europa, provocando um incêndio sem consequências nos níveis de radioatividade, mas que paralisou o mundo diante do temor de uma nova catástrofe atômica.



As tropas russas assumiram o controle da região onde fica a usina, a 150 km da península da Crimeia.



Macron "condenou firmemente" este ataque e instou a Rússia a "garantir um acesso livre, regular e sem obstáculos ao pessoal das instalações, para garantir a continuidade de sua exploração com total segurança".