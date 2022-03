Ataque cibernético deixa milhares sem internet na Europa

Milhares de pessoas ficaram sem acesso à internet nesta sexta-feira (4) na Europa, provavelmente devido a um ataque cibernético contra uma rede de satélites, ocorrido no início da ofensiva russa na Ucrânia, segundo fontes coincidentes.



Segundo a operadora francesa Orange, "cerca de 9.000 assinantes" de um serviço de internet via satélite de sua filial, Nordnet, na França ficaram sem conexão após um "ciberevento" na Viasat, operadora de satélites americana.



A Eutelsat, que tem cerca de 50.000 clientes na Europa, deu a mesma informação à AFP nesta sexta.



A Viasat já tinha informado na quarta que um "ciberevento" provocou "uma avaria em uma rede parcial" para clientes "na Ucrânia e outros países" europeus, que dependem de seu satélite KA-SAT.



Apesar do uso do termo eufemístico "ciberevento", o general Michel Friedling, que dirige o comando francês do Espaço, confirmou nesta quinta-feira que a avaria se deveu a um ciberataque.



"Há alguns dias, pouco após o início das operações (militares da Rússia), houve uma rede de satélites que cobre a Europa e, concretamente, a Ucrânia, que foi vítima de um ciberataque, com dezenas de milhares de terminais que ficaram inoperantes imediatamente", explicou, destacando que se referia "a uma rede civil, a Viasat".



Especialistas em defesa e cibersegurança temem que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia provoque uma proliferação de ciberataques, com consequências importantes para ucranianos e russos, mas também para o resto do mundo.