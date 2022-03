Parlamento da Flórida aprova proibição do aborto após 15 semanas de gravidez

O Senado da Flórida aprovou na quinta-feira uma lei para vetar a realização do aborto após 15 semanas de gestação, na mais recente de uma série de iniciativas para restringir o acesso às interrupções voluntárias da gravidez em estados governados por republicanos nos Estados Unidos.



O texto, que já havia sido aprovado na Câmara de Representantes da Flórida, ainda precisa ser promulgado pelo governador do estado, Ron DeSantis, que já expressou apoio à iniciativa.



A lei reduz o prazo para que as mulheres abortem de 24 a 15 semanas de gestação. As únicas exceções contempladas são se o aborto é necessário para salvar a vida da mãe ou se o feto tem malformação letal.



A oposição democrata tentou na quarta-feira, sem sucesso, a aprovação de emendas para incluir exceções em casos de estupro, incesto ou tráfico de pessoas.



O presidente dos Estados Unidos, o democrata Joe Biden, criticou nesta sexta-feira em um tuíte a adoção de uma "lei perigosa que restringirá significativamente o acesso das mulheres à saúde reprodutiva".



"Meu governo lutará contra a contínua erosão dos direitos constitucionais das mulheres", acrescentou, sem usar a palavra "aborto", que este católico devoto reluta em mencionar.



A nova lei da Flórida imita um texto similar aprovado em Mississípi, que a Suprema Corte dos Estados Unidos, de maioria conservadora,está avaliando, embora em dezembro tenha dado a entender que o ratificaria.



Vários estados governados por republicanos esperam aproveitar o novo equilíbrio do mais alto tribunal - seis juízes conservadores contra três progressistas - para restringir ou reverter a sentença Roe vs. Wade, que em 1973 estabeleceu o aborto como um direito constitucional até entre 22 e 24 semanas de gravidez..



O caso mais polêmico foi o do Texas, onde em setembro foi aprovada a proibição do aborto assim que o batimento cardíaco do feto é detectado, ou seja, após cerca de seis semanas de gestação. Nesse período, a maioria das mulheres não sabe que está grávida.



"Esta lei cruel e descuidada priva as pessoas do direito de controlar seus próprios corpos e seu futuro", disse Stephanie Fraim, presidente da organização de saúde reprodutiva Planned Parenthood no sudoeste e centro da Flórida, em um comunicado.



A ONG União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU, na sigla em inglês) também se juntou às críticas.



"Esta lei cruel resultará em uma gravidez forçada para qualquer pessoa que não possa receber os cuidados necessários dentro desse prazo arbitrário", disse Kara Gross, diretora da organização para Assuntos Legislativos da Flórida.