O órgão regulador das comunicações na Rússia, o Roskomnadzor, ordenou nesta sexta-feira (4) o bloqueio do acesso ao Facebook no país, alegando que a rede social "discrimina" os meios de comunicação russos.



"Tomou-se a decisão de bloquear o acesso ao Facebook", informou o Roskomnadzor no Telegram. Os jornalistas da AFP na Rússia confirmaram que o acesso à rede social na rede de internet local já não funcionava.



