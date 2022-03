Rússia classifica como 'mentira' acusação de ataque russo à usina nuclear na Ucrânia (embaixador na ONU)

O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, chamou de "mentira" que a Rússia tenha atacado a usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, em uma reunião de emergência do Conselho de Segurança para analisar a situação.



A acusação "faz parte de uma campanha de mentiras", disse o embaixador, que acusou as autoridades ucranianas de criar "histeria artificial".



O ataque a Zaporizhzhia, a maior usina nuclear da Ucrânia e da Europa, que provocou um incêndio sem consequências nos níveis de radioatividade, paralisou o mundo com medo de uma nova catástrofe atômica.



"Todas as instalações da usina estão sob o controle das forças russas, a segurança está garantida e funciona normalmente", disse o diplomata, que assegurou que a Rússia controla as instalações desde 28 de fevereiro.



"Como resultado das negociações com as autoridades da usina, chegamos a um acordo para que ela passe para o controle das forças russas", assegurou, para "impedir seu uso por nacionalistas ucranianos e outros grupos terroristas" que a utilizam para "criar provocações ou acidentes e permitir o fornecimento de energia à população ucraniana e à população europeia".



A situação é semelhante à área ao redor da usina de Chernobyl, disse ele, culpando as forças ucranianas que dispararam contra militares russos e incendiaram um centro de treinamento adjacente à usina.