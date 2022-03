G7 ameaça Rússia com novas 'sanções severas'

O grupo dos sete países mais industrializados do mundo (G7) ameaçou, nesta sexta-feira (4), impor novas "sanções severas" contra a Rússia por sua intervenção militar na Ucrânia e se propôs a combater as campanhas russas de "desinformação" sobre a guerra.



Os países do G7 "continuarão a impor sanções severas em resposta à agressão russa", assinalaram em um comunicado os ministros das Relações Exteriores do grupo formado por Estados Unidos, Canadá, França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Japão.



O G7 também indicou que atuará para frear a "campanha russa de desinformação", que "coloca mais vidas em risco".



O comunicado insta a Rússia a encerrar seus ataques "nas proximidades das usinas nucleares ucranianas", após os bombardeios russos que na sexta-feira provocaram um incêndio na usina Zaporizhzhia, a maior da Europa, sem consequências nos níveis de radioatividade.